جوتيريش: يجب توفير لقاح كورونا فى إفريقيا من أجل الصالح الدولى العام

جدة - نرمين السيد - ولفت، على هامش المؤتمر السنوى الرابع بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى، الذى ركز على جائحة كوفيد-19 والتحديات الماثلة أمام السلم والأمن، إلى تسجيل أكثر من مليونين ومئتى حالة إصابة و53,000 وفاة نتيجة مرض فيروس الكورونا فى إفريقيا.
وقال:"هناك أمل حقيقى فى أن تساعد اللقاحات، بالإضافة إلى تدابير الصحة العامة الأخرى، فى التغلب على الجائحة".
وأشار إلى أن معظم الدول الإفريقية تفتقر إلى التمويل اللازم للاستجابة الكافية للأزمة.
وطالب جوتيريش، باتباع نهج دولى منسق وجرىء بشأن التخفيف من عبء الديون فى الدول الإفريقية، وإلغاء الديون والزيادة الكبيرة للدعم المالى للدول الإفريقية لتوفير السيولة النقدية الضرورية لتمويل التعافى من الجائحة.
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