5 اتفاقيات.. شراكة جوية جديدة بين البحرين وإسرائيل

وقعت شركة طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الطيران؛ وذلك خلال زيارة رسمية أقيمت مؤخرًا من مملكة البحرين إلى إسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وبهذه المناسبة قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد عبد الحميد العلوي "نحن فخورون أن نكون جزء من الوفد الرسمي لمملكة البحرين، ونأمل أن تكون هذه مجرد بداية لتطوير المزيد من فرص التعاون في مجال الطيران؛ فقد وقعنا خلال هذه الزيارة الرسمية بعض الاتفاقيات التي من شأنها أن تعزز التعاون في مجال الطيران بين البلدين".

وكانت شركة طيران الخليج قد وقعت مذكرة تفاهم شاملة مع شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية، لتضع الأساس لمناقشة العمليات بالرمز المشترك المحتملة بين المنامة وتل أبيب، وكذلك بشأن شبكات الطيران العالمية خارج محوري الناقلتين، وتتضمن المذكرة خططًا لتعاون تجاري أكبر في مجالات الشحن والهندسة وتكنولوجيا السفر وأي مجال يمكن أن يستفيد منه كل من شركتي الطيران وعملائها.

وتوصلت شركة طيران الخليج إلى اتفاق مع مجموعة "تال" للطيران لتمثيل شركة طيران الخليج في دولة إسرائيل، ومجموعة "تال" للطيران هي منظمة عالمية لتمثيل شركات الطيران والسفر والسياحة ولديها أكثر من 35 مكتبًا، وتغطي أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين.

ويتمثل النشاط الأساسي لشركة "تال" للطيران في التوزيع والمبيعات والتمثيل لأكثر من 30 شركة طيران دولية للمسافرين والبضائع وإدارة أكثر من 20 فندقًا دوليًا ورحلات بحرية وموردي تأجير سيارات عبر شبكتها العالمية؛ وهي المتعاقد الرسمي لاتحاد النقل الجوي الدولي ومنسق وكالة ARC لتوفير المزيد من شركات الطيران وحلول السفر للمسافرين.

كما أبرمت طيران الخليج اتفاقية صيانة مع مجموعة الطيران الإسرائيلية لصناعات الطيران (IAI) وبموجب الاتفاقية ستوفر مجموعة الطيران استجابة فنية شاملة لجميع طائرات طيران الخليج المتوقع هبوطها في مطار "بن جوريون" الدولي، بما في ذلك خدمات ما بعد وما قبل الرحلة، والدعم لأي مشاكل فنية. وتقدم مجموعة الطيران التابعة لشركة IAI خدمات صيانة الخطوط إلى حوالي 75٪ من شركات الطيران التي تصل إلى مطار بن جوريون.

ووقعت شركة طيران الخليج أيضًا اتفاقية مع شركة Q.A.S. إسرائيل المحدودة للمناولة الأرضية والبضائع وأنظمة مباني المطار المشتركة والصالات واتفاقية أخرى مع شركة "نيوريست" لخدمات التموين على متن الطائرة. وتعد "نيوريست" شركة متخصصة وعالمية في مجال تقديم الطعام في قطاعات مختلفة.