«البلاد» السعودية: المملكة تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته لوقف الممارسات العدائية الإسرائيلية

أكدت صحيفة " البلاد" السعودية، أن المملكة تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الممارسات العدائية الإسرائيلية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الخميس/ تحت عنوان " فلسطين أولوية" - أن مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد موقف المملكة الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين المشروعة، باعتبارها القضية الأساسية التي لم تتوان في الدفاع عنها منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز ولا تزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية، والتزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقًا للقرارات والقوانين الدولية.

وأشارت إلى أن موقف المملكة القوي والثابت يمثل حجر الزاوية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة ودعم آمالهم وتطلعاتهم للحصول على دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس، مشددة على رفضها المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أرض فلسطين المحتلة.