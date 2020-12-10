وصلت إسرائيل الشحنة الأولى من جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، ومن المتوقع وصول المزيد من الجرعات خلال الأسابيع القادمة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الخميس، عن رئيس للوزراء نتنياهو قوله: "سنبدأ بتطعيم مواطني إسرائيل باللقاح المضاد للكورونا يوم 27 من الشهر الجاري".
وأضاف نتنياهو: "سيتم تطعيم 60 ألف مواطن يوميا باللقاحات المضادة للفايروس، التي سنتسلمها من شركة فايزر الأمريكية".
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 1,828 إصابة جديدة بالكورونا منذ الأمس، وارتفاع عدد الوفيات الى 2,934 حالة.
هذا وتعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم جلسة خاصة لبحث بدائل الإغلاق الليلي، خلال فترة عيد الأنوار اليهودي، للحد من تفشي الفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تسجل 1828 إصابة جديدة.. ونتنياهو يعلن عن موعد التطعيم بلقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.