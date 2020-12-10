إسرائيل تسجل 1828 إصابة جديدة.. ونتنياهو يعلن عن موعد التطعيم بلقاح كورونا

وصلت إسرائيل الشحنة الأولى من جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، ومن المتوقع وصول المزيد من الجرعات خلال الأسابيع القادمة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الخميس، عن رئيس للوزراء نتنياهو قوله: "سنبدأ بتطعيم مواطني إسرائيل باللقاح المضاد للكورونا يوم 27 من الشهر الجاري".

وأضاف نتنياهو: "سيتم تطعيم 60 ألف مواطن يوميا باللقاحات المضادة للفايروس، التي سنتسلمها من شركة فايزر الأمريكية".

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 1,828 إصابة جديدة بالكورونا منذ الأمس، وارتفاع عدد الوفيات الى 2,934 حالة.

هذا وتعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم جلسة خاصة لبحث بدائل الإغلاق الليلي، خلال فترة عيد الأنوار اليهودي، للحد من تفشي الفيروس.