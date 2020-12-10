ابشر تحدد خطوات تغيير رقم الجوال في المنصة، قامت منصة أبشر الإلكترونية بتحديد الخطوات التي ينبغي فيها تغيير رقم الجوال الخاص بالمستخدم من خلال هذه المنصة الإلكترونية، حتى يتمكن من الذهاب إلى الحساب الخاص به عبر هذه المنصة، حيث أوضحت أبشر الإلكترونية من خلال الحساب الخاص بها بموقع تويتر عبر الإنترنت أنه يمكنك تغيير رقم جوالك مع اتباع الخطوات التي تساعدك بكل سهوله تغيير الرقم من خلال منصة ابشر حتى تتمكن من تسجيل الدخول على حسابك.

خطوات تغيير رقم الجوال بمنصة ابشر

في الخطوة الأولى التي ينبغي عليك اتباعها حتى تتمكن من تغيير رقم الجوال الذهاب إلى بوابة أبشر الإلكترونية عبر الإنترنت ثم إضافة البيانات المطلوبة اسم المستخدم ثم تضيف رقم الجوال الجديد واضغط على كلمة حفظ، بعد الانتهاء من هذه الخطوة سوف يتم إرسال إليك رسالة على الرقم الجديد حتى تتمكن من إضافة هذا رقم السري لإثبات الحساب.

تغيير رقم الجوال عبر ابشر

حيث أوضحت منصة أبشر الإلكترونية أنه يمكن تغيير رقم الجوال القديم في حالة أن رقم الجوال التي كنت مسجل به في منصة أبشر الإلكترونية ملغي أو مفقود، وبالتالي تستطيع تغيير الرقم من خلال الدخول على حسابك في منصة ابشر وزيارة مواقع أجهزة ابشر الخدمة الذاتية، ثم تقوم بتحديث رقم الجوال واتباع الخطوات وسوف يتم إرسال إليك رمز التحقيق على هاتفك وتقوم بإضافة الرقم المطلوب.

بينما أكدت منصة ابشر الالكترونية أنه في حالة عدم الذهاب إلى أجهزة الخدمة الذاتية يمكن لهذا المستفيد أن يذهب إلى مكاتب موظفي التفعيل في المديرية العامة للجوازات أو يمكنه الذهاب إلى وزارة الداخلية للأحوال المدنية.