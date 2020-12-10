بنك الراجحي يقدم قرض سريع بقيمة 500 ألف ريال بدون كفيل

القروض الشخصية يبحث عنها اليوم المواطن والوافد بالسعودية تلك التي يستهدف من خلالها لتحسين الوضع المعيشي وأيضاً بهدف العمل وكسب المال، من أهم القروض التي يبحث عنها المواطنين والمقيمين بالسعودية هي القروض السريعة التي يمكنهم الاستفادة بها بدون الحاجة لأخذ الوقت لإنهاء الاجراءات، واليوم يعلن مصرف الراجحي عن قروض سريعة تقدم بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، تلك التي تتوافق مع الأحكام ومعايير الشريعة الأسلامية، وذلك وفقاً لما جاء به مصرف ارلاجحي عبر موقعة الإلكتروني الرسمي، فيمكن الحصول على القرض خلال 30 دقيقة على الأكثر.طريقة الحصول على قرض سريع من مصرف الراجحي
فقد أوضح الراجحي أنه يمكن الأن الحصول على القرض السريع بقيمة 500 ألف ريال سعودي من خلال التسجيل الإلكتروني أو من خلال تطبيق مصرف الراجحي عبر الهاتف المحمول، موضحاً أن سداد القرض يكون من خلال أقساط شهرية مريحة وطويلة الأجل وذلك حسب إمكانية كل مقترض.شروط الحصول على قرض بنك الراجحي 1442
- إلا يتعدي سن المتقدم عن 70 عام.
- إلا يقل راتب الوافد المقدم على القرض بدون الحاجة لكفيلة عن 2000 ريال سعودي.
- التقدم ببيان بمفردات المرتب.
- أن يكون المتقدم للحصول على القرض يقيم بالسعودية ويعمل فيها.
- إلا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 25 عام.
- أن يكون المتقدم على القرض يستقر فى عملة لفترة تصل إلى عام على الأقل.
- القيام بربط الحساب الخاص براتبة ببنك الراجحي وذلك لسهولة تسديد الأقساط الشهرية تلقائياً بحذفها من الراتب.
- تسديد الرسوم الإدارية وبقيمة 500 ريال.
- تكلفة تمويل القرض 12%
- القسط الشهري للقرض لا يقل عن 900 ريال سعودي.
- القروض المقدمة تكون بربح سنوي يبدأ من 3.68%.
- الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.
- بيان بمفردات المرتب.
- شهادات التقاعد والتأمينات اللازمة للحصول على القرض.
- قرض بنك الراجحي يوفر فترة سداد طويلة الأجل وبأقساط شهرية بسيطة.
- يقدم المصرف دعم مالي يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
- يوفر المصرف القروض للمواطنين والمقيمين بالسعودية أيضاً.
وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق ببنك الراجحي والقروض الشخصية التي تقدم للموطن والمقيم وبقيمة عالية تصل لـ500 ألف ريال وبإمكانية لسداد القرض على فترة طويلة.
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