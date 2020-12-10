مصرع شخص وإصابة 3 فى انفجار بولاية وست فرجينيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شركة كيمورز فى بيان، أن الحادث وقع فى مصنع مستأجر تابع لشركة أوبتيما كيميكالز فى موقع تملكه كيمورز فى بيل. وبعد الحادث أصدر مسؤولون محليون فى بيل أمرا للسكان فى نطاق 3.2 كيلومتر حول المصنع بالبقاء فى منازلهم لكنهم ألغوا الأمر بعد بضع ساعات. وقال كينت كاربر مفوض مقاطعة كاناه، "لم تحدد مقاطعة كاناه سبب الانفجار، إلا أن المسؤولين يعتقدون أن مبيض الكلور الجاف والميثانول هما المادتان المسؤولتان عن حدوث الانفجار".

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