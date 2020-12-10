إسرائيل تجدد محاولاتها لإنزال مركبة على القمر خلال 2024

أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الخميس، بأن إسرائيل ستجدد محاولاتها لإنزال مركبة على القمر خلال عام 2024 لتكون الدولة الرابعة حول العالم فى إطلاق مركبة على القمر.
وباشرت إسرائيل العمل على مهمّة "بيريشت 2" (التكوين بالعبرية) في سياق مشروع يهدف إلى إرسال مركبة غير مأهولة إلى القمر في 2024، وذلك بعد محاولة أولى للهبوط على هذا الجسم الفلكي منيت بالفشل إثر عطل في المحرّك قبل أكثر من عام.
وكان مسبار "بيريشت" الذي يشبه عنكبوتا ضخما بخمس قوائم وبزنة 585 كيلوجراما مفخرة إسرائيل التي كانت تأمل أن تصبح بفضله رابع بلد في العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين ينزل مركبة على القمر الذي يبعد عن الأرض 384 ألف كيلومتر.
وهذه المركبة التي طوّرتها شركة "سبايس آي ال" بالتعاون مع "إسرائيل ايروسبايس إنداستريز"، إحدى أكبر الشركات الإسرائيلية في مجال الدفاع، تحطّمت على القمر في أبريل 2019 بسبب عطل في المحرّك.
واجتمع مسئولون من "سبايس آي ال" بوزير العلوم يزهار شاي والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القصر الرئاسي.
وقال ريفلين إن هذا المشروع "هو فرصة لإنعاش آفاقنا.. ولنتذكّر مسئولياتنا تجاه الأرض". وأعرب شاي الذي تشارك وزارته في المشروع عن اقتناعه بأن "بيريشت 2" التي ستتضمّن ثلاث مركبات محاذية "ستعيد رسم حدود الممكن في إسرائيل".
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