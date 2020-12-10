موقف محرج.. شاهد | لحظة إقالة نائب وزير قبل استلام منصبه بـ تنزانيا

أقالت السلطات التنزانية نائب وزير التعدين، قبل أن يتسلم منصبه، لفشله في قراءة نص أداء اليمين في حفل حضره رئيس الدولة جون بومبيه ماجوفولي.
وشهدت تنزانيا تشكيل حكومة جديدة عُيّن فيها النائب البرلماني فرانسيس ندولان في منصب نائب وزير التعدين، إلا أنه لم يهنأ بمنصبه الجديد.
وفشل النائب المذكور خلال مراسم حلف اليمين في قراءة نص القسم، رغم محاولته المتواصلة، ليطلب منه رئيس البلاد الجلوس في مكانه، ويصدر في وقت لاحق قراراً بإقالته من منصبه قبل أن يتسلمه.
وشهدت تنزانيا في 28 أكتوبر الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية فاز بها حزب الثورة الحاكم.
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