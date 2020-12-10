نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمان بلا نساء.. مجلس الأمه الكويتي في ثوبه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت دولة الكويت، يوم الأحد الماضي، أول انتخابات برلمانية في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.

بدء الانتخابات

وفتحت محطات الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة حيث تنافس 326 مرشحا من بينهم 29 امرأة في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان المكون من 50 عضوا.

خسارة جميع المرشحات

وجاءت النتائج صادمة وعكس ما تمنتها نساء الكويت، بخسارة جميع المرشحات الـ28، رغم أن الناخبات يمثلن 52 في المئة من إجمالي تعداد الناخبين.

غياب العنصر النسائي

وغياب العنصر النسائي، عن مجلس الأمة 2020، شكل حدثًا فارقًا في هذه الانتخابات إذ لم تنجح أي نائب من النساء بحجز مقعد لها، بما في ذلك النائب صفاء الهاشم، وذلك بعد أن نجحت في 3 دورات سابقة.

خسارة النائبة صفاء الهاشم

ويذكر أن عدم نجاح النائبة صفاء الهاشم، في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، أثار ردود فعل متابينة نظرا لتصريحاتها المثيرة للجدل حول الوافدين.

وتوزعت أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الأمة وعددهم 50 عضوا، على دوائر خمس ونجح عشرة نواب في كل دائرة.

وقد بلغت نسبة التغيير في البرلمان الجديد 62% في حين بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 60%، وفقًا لوسائل إعلام كويتية.