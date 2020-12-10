انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرف الراجحي يعلن عن أقوي عروض التمويل الشخصي 1442 المميزات وكيفية التقديم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعد مصرف الراجحي واحد من أكبر البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، فهو يمتلك نحو 500 فرع في كافة أنحاء المملكة، بالإضافة إلى أنه يمتلك عدد من الفروع العاملة خارج المملكة في ماليزيا والكويت والأردن، ويتميز مصرف الراجحي بالتطبيق الكامل لقرارات الهيئة الشرعية التي تكون قراراتها متفقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، ويقدم مصرف الراجحي العديد من القروض للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة مهما كانت قيمة المبلغ وبأقساط ميسرة، ومنذ بدء شهر ديسمبر الجاري أعلن مصرف الراجحي عن شهر التمويل الشخصي بأقوي العروض التمويلية، وسوف نستعرض في السطور التالية مميزات هذا المنتج من التمويل الشخصي وأيضاً كيفية التقديم على هذا التمويل الشخصي.

مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي 1442 :-

أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني عن شهر التمويل الشخصي وذلك في الفترة من 1 ديسمبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020 والذي يتمتع بالمميزات الآتية:-

هامش ربح لا يقارن وتنافسي.

فترة سداد التمويل تصل إلى 5 سنوات (60 شهراً).

نسبة الفائدة على التمويل تبدأ من 3.21% سنوياً.

لا يوجد أية رسوم إدارية.

أمثلة على أقوى عروض التمويل الشخصي خلال شهر ديسمبر الجاري:-

كيفية التقديم على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي:-

أعلن مصرف الراجحي بأنه يمكن التقديم على منتج التمويل الشخصي خلال شهر ديسمبر الجاري وذلك عبر الاتصال على مصرف الراجحي على الرقم التالي 8001241222، أو عبر تطبيق الراجحي موبيل.

التمويل الشخصي “وطني”

يقدم مصرف الراجحي القرض الشخصي باسم تمويل “وطني” للمواطنين السعوديين وللمقيمين في المملكة متوافق مع الشريعة الإسلامية، على أن يتم سداد قيمة مبلغ القرض على أقساط ميسرة ومريحة تصل إلى 5 سنوات، وتستغرق عملية الحصول على القرض نحو نصف ساعة فقط كأسرع تمويل شخصي.

ويمكن معرفة مبلغ القرض الشخصي الذي يمكن الحصول عليه من خلال حاسبة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي، حيث يتم تحديد الجنسية (سعودي- غير سعودي)، وأيضاً إدخال الوظيفة ، وأخيراً كتابة الراتب الشهري.

المعايير والأهلية للحصول على قرض التمويل الشخصي “وطني” من مصرف الراجحي:-

* العمر لا يزيد عن 65 عام.

* العمل لدي جهة معتمدة من المصرف.

* مجموع الدخل لا يقل عن 10.000 ريال سعودي.

* يتم تحويل الراتب إلى حسابك في مصرف الراجحي مدعوم بخطاب تحويل الراتب من جهة العمل.