فاتورة الكهرباء برقم العداد فى السعودية 1442 تعتبر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد من أكثر الخدمات الهامة بالمملكة السعودية والتي تقوم بتقديمها شركة الكهرباء حتى يستفيد منها جميع المواطنين المقيمين داخل المملكة السعودية لمعرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد بشكل إلكتروني، بدون أن يضطر للذهاب إلى مقر الشركة حتى يتمكن من معرفة قيمة فاتورة الكهرباء، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في السعوديه 1442.

فاتورة الكهرباء برقم العداد فى السعودية 1442

لكي تتمكن من معرفة فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد ينبغي عليك اتباع الخطوات التالية وهي كالاتي:

الخطوة الأولى يتم الذهاب الى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية وبعد ذلك تقوم بتحديد خدمات الفواتير ثم تقوم بالضغط على استعراض الفواتير الإلكترونية ثم تضيف رقم الحساب وبعد الانتهاء من تلك الخطوات قم بالضغط على عرض الفاتورة.

خطوات انشاء حساب في شركة الكهرباء السعودية

لكي تتمكن من انشاء حساب جديد في شركه الكهرباء السعوديه تقوم بتسجيل دخول جديد ثم تقوم بتحديد النوع سواء أفراد أو أعمال ثم تبدأ بكتابة البيانات المطلوبة منك في المكان المحدد لها ثم اضغط على كلمة ارسال سوف تصل اليك رسالة الى الهاتف تقوم بإضافة رمز التحقق والضغط على استمرار.

سوف تظهر لك نافذة جديدة تتطلب منك اضافه العديد من المعلومات الهامة والتي تشتمل على الاسم والجنسية والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والرقم السن والعديد من هذه الاسئلة الهامة ثم يتم إرسال إليك رسالة، ومرة أخرى تضيفها في رمز التحقق سوف يتم إرسال إليك رسالة عبر البريد الإلكتروني حتى يؤكد لك تفعيل الحساب الخاص بك.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية

يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع شركه الكهرباء السعوديه بعد ذلك تقوم بالضغط على استعراض الفاتورة الالكترونية سوف يظهر إليك أن تضيف رقم الحساب في مكانها ثم تضيف رقم الهوية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور وبعد الانتهاء من هذه الخطوات بشكل صحيح تقوم بالضغط على كلمة عرض الفاتورة وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق بفاتورة الكهرباء.