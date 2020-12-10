حساب المواطن: طريقة حل الإجراء تحت الصرف ولم يتم الإيداع

بدأ العديد من مستفيدي برنامج حساب المواطن السعودي بالاستعلام والبحث عن طريقة لحل مشكلة ظهور رسالة الإجراء تحت الصرف ولم يتم الإيداع الخاص بالدفعة في حسابات بعض المستفيدين البنكية الأمر الذي جعل العديد منهم البحث عن طريقة لحل هذه المشكلة.

حساب المواطن

ومن المعروف أن برنامج حساب المواطن السعودي هو برنامج يقوم بتقديم الدعم المالي للعديد من المواطنين من مستفيدي البرنامج، والذين تنطبق عليهم شروط الأهلية للحصول على الدعم المالي المقدم من برنامج حساب الموطن، حيث أنه منذ عام 2017 بدأ البرنامج في جذب العديد من المستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط الخاصة بدعم حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن

ويقوم برنامج حساب المواطن بإيداع المبالغ المالية المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال أن هذا اليوم قد وافق يوم إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية في المملكة العربية السعودية، فيقوم البرنامج بعمل إيداع للمبالغ المالية المستحقة في اليوم التاسع أو اليوم الحادي عشر من الشهر الميلادي.

حل مشكلة الإجراء تحت الصرف ولم يتم الإيداع

قام العديد من مستفيدي برنامج حساب المواطن بالاستفسار عن ظهور رسالة تفيد بأن الإجراء تحت الصرف ولم يتم إيداع المبالغ المستحقة للدعم في حساباتهم البنكية حتى الآن، وذكر برنامج حساب المواطن من خلال حساب خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه قد تم إيداع المبالغ المستحقة الخاصة بدفعة شهر ديسمبر 2020، ويمكن القيام بمراجعة البنك من أجل التأكد من حالة الإيداع، وفي حال عدم القيام إيداع المبلغ المستحق يقوم المستفيد بتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام فقط من تاريخ صرف الدفعة، وذلك من خلال الدخول إلى موقع حساب المواطن، ومن ثم الضغط على أيقونة الدفعات المالية، ثم الدخول على دفعة لم تستلم والقيام بإرفاق كشف الحساب المستخرج من البنك التابع له.

تحديث حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن السعودي قد دعا المستفيدين من البرنامج في وقت سابق بضرورة تحديث بيانات حساب المواطن الخاصة بهم، وذلك من أجل ضمان الاستمرار في إيداع الدفعات المالية المستحقة في حساباتهم البنكية بشكل شهري، ومن أجل القيام بتحديث بيانات حساب المواطن فكل ماعليكم هو زيارة موقع حساب المواطن من خلال الرابط : www.ca.gov.sa، ومن ثم الدخول إلى تحديث البيانات والتأكد من أنها محدثة وفقاً لآخر المستجدات.