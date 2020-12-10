مشروع قرار أوروبى يدين خطاب تركيا العدائى ضد قادة الاتحاد

جدة - نرمين السيد - دشن البرلمان الأوروبى مشروع قرار ينتقد دور تركيا فى ليبيا ويدين أنشطة أنقرة الأحادية وخطابها العدائى ضد قادة الاتحاد، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





وأدى تحرك تركيا فى أواخر نوفمبر الماضى، بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها فى تهدئة التوتر لكن مسؤولين ودبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى قالوا إن "القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد فى تركيا" شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.

ودعا رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، الذى يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضى إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر" من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.

وقالت فرنسا والبرلمان الأوروبى إن الوقت حان لمعاقبة تركيا عضو حلف شمال الأطلسى التى ينظر إليها فى بروكسل على أنها تؤجج الخلاف بشأن الغاز من أجل سياسات داخلية.