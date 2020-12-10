قرار عاجل لخادم الحرمين بشأن كورونا

إصدار العاهل السعودي ، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، قرارات التأهب عدد الدول في مواجهة تداعيات فيروس كورونا

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة ، عبر حسابه على تويتر ، عدد الردود اتخذتها العاهل السعودي ، وقال: إنه في إطار توجيه خادم الحرمين الشريفين للوقوف مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد الحد_19) كوفيد_19 انتشاره ، قدم الملك سلمان للإغاثة للوضع في العادات المختلفة ".

جاء ذلك في إطار توجيه خادم الحرمين الشريفين ، فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان موعدًا لعرض القيمين والقمة ".

خلال القمة عن أزمة كورونا سنبذل جهدنا لنتجاوز هذا التعاون الدولي.

وكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظر قد قال أن جائحة كورونا لا تزال تبعث على القلق بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لافتا إلى أن هناك بعض البلدان سجلت ارتفاعا في الإصابات والوفيات ومنها إيران وقطاع غزة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة تقدم دعما للبلدان في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هناك أخبار عن مأمونية 3 لقاحات على الأقل، وتحرص منظمة الصحة العالمية من خلال مرفق "كوفاكس" على توزيع اللقاحات في البلدان بشكل عادل، والتي سيتم تقديمها 20% للمواطنين الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عن طريق الفيديو حول بعثات منظمة الصحة العالمية لبلدان شرق المتوسط لدعم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وشدد على أهمية تتبع المخالطين والتقصي وعلاج الحالات؛ حيث إن اللقاحات ليست الحل السحري، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة التدابير الاحترازية