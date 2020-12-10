بشأن نظام العمل.. قرار جديد من ولي عهد دبي

اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم، نظام العمل عن بعد في حكومة دبي.

وذكر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتمدنا نظام العمل عن بعد في حكومة دبي .. وهو نظام عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل والذي يتيح للموظفين عدة خيارات للعمل عن بعد بشكل دائم أو مؤقت أو جزئي".

وقال: "نحن مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكر جديد وملتزمون بمواصلة العمل لتعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي.. دبي تملك الإمكانات والكفاءات المتجددة والقادرة على قيادة المرحلة المقبلة".

وبين قائلا: "نعمل على تعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي فحكومة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنظر للمستقبل، وتسعى باستمرار إلى إيجاد حلول استباقية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قد أعلن في وقت سابق بأنه سيوقع اعتماد مشاريع بأكثر من 2 مليار درهم في إمارة دبي

وذكر بن راشد في عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر ، أنه اطلع على مشروع دبي لإنتاج الطاقة عبر معالجة النفايات بتكلفة 4 مليارات درهم.

وأبان حاكم دبي أن المشروع يستوعب ألف شاحنة نفايات يوميا، ويولد طاقة تكفي لـ135 ألف منزل.

ولفت حاكم دبي إلى أنه تم اعتماد تطوير 12 كيلومترا من شواطىء دبي، بمساحة مليون متر مربع، من شاطىء الممزر وحتى أم سقيم الثانية.

كما نوه إلى أن تكلفة ذلك ستكون 500 مليون درهم، حيث ستوفر مساحات أكثر للسباحة، ومسارات أفضل للجري، وشوارع أطول للدراجات الهوائية.

وبين بن راشد أنه تم اعتماد 29 مشروعا جديدا لإضافة 8 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء والحدائق، بقيمة 2 مليار درهم، ضمن مناطق دبي السكنية والتجارية.

وأتم تغريداته قائلا: "نحن مستمرون في تطوير مدينتنا، مستمرون في تطوير جودة حياتنا، مستمرون في بناء مستقبلنا".