تطعيم 10 آلاف شخص يوميًا.. وزير الصحة الكويتي يكشف أمكان توزيع لقاح كورونا

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، إن التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد سيكون متاحا من خلال ثلاثة مواقع في أرض المعارض والجهراء والأحمدي ، مشيرا إلى أن صالة التطعيم بأرض المعارض تستوعب 10 آلاف شخص يوميا من المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع 3 شركات لجلب اللقاح، متوقعًا إلى أن اللقاحات المتاحة 9 لقاحات سيتم الاختيار من بينهم.

وكانت صحيفة الراي الكويتية قد أعلنت أن الكويت لن تبدأ في تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد أو تطعيم المواطنين قبل أن يحصل اللقاح على ترخيص من المنظمات الصحية الدولية، لا سيما هيئة الغذاء والدواء الأميركية أف دي إي (FDA).

أوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر طبية كويتية أن الكويت تنتظر اعتماد لقاح «فايزر - بيونتيك» رسميًا من المنظمات المعنية، قبل تسلّم حصتها المتفق عليها مع الشركة المعنية (وهي 150 ألف جرعة في 2020 و850 ألفًا في 2021)، وتاليًا بدء حملة التطعيم الواسعة، ومن ثم تلقي لقاحات من شركات أخرى بعد اعتمادها أيضًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء بريطانيا إعطاء لقاح «فايزر - بيونتيك» المضاد لـ «كوفيد 19» للأشخاص الأكثر ضعفًا، وإعطاء كندا الضوء الأخضر للقاح.

واستعدادًا لذلك، تفقّد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، ، إحدى الصالات التي يجري تجهيزها في أرض المعارض الدولية، استعدادًا لحملة التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المقرّر أن تبدأ أولى مراحلها مع وصول اللقاح إلى البلاد.

وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قد قال في وقت سابق إن لقاح كورونا سيكون اختياريا وبالمجان للمواطنين والمقيمين.

جاء حديث رئيس الوزراء الكويتي في مؤتمر بعنوان "إنجاز رغم التحديات" حضره عدد كبير من الوزراء للحديث عن انجازات الحكومة.

وكانت صحيفة القبس الكويتية كشفت عن متابعة مسؤولي وزارة الصحة بالكويت عن آخر تطورات لقاحات كورونا، التي بلغت تجاربها السريرية المراحل الأخيرة في أكثر من دولة حاليًا.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها الصحية أنه في حال اعتماد أي لقاح رسميًا فسيتم الإعلان عن تفاصيل ومواعيد وصوله من الشركات المنتجة، التي لا يزال بعضها بانتظار نيل اعتمادات المنظمات الصحية العالمية المتخصصة في اللقاحات.

وافادت المصادر بان وزارة الصحة الكويتية تجري اتصالات يومية مع الشركات التي أُبرم اتفاقا مبدئيا معها بخصوص استيراد لقاحات كورونا، في حال نيلها الاعتمادات الرسمية، مبينة أن الاتفاقيات والتعاقدات لن يكون لها اعتبار قانوني إن لم يحصل اللقاح على الاعتماد الرسمي من المنظمات العالمية، لمنحه وتداوله في أي دولة.

وأضافت: إن «الصحة» تراقب عن كثب آخر تطوّرات اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد، بالتعاون مع شركة استرازينيكا في مراحله الأخيرة، الذي شهد فترة توقف خلال التجارب السريرية مطلع سبتمبر الماضي، قبل استئنافها أواخر أكتوبر، موضحة أن الاتفاق مع الشركة المتعهّدة باستيراد اللقاح ينص على توريد 3 ملايين جرعة منه عند اعتماده رسميًا من وكالة الأدوية الأوروبية «EMA» والسلطات الصحية البريطانية.

وأشارت الصحة الكويتية الى أن لقاح «أكسفورد» لا يحتاج درجة حرارة منخفضة جدًّا لحفظه في ثلاجات للتجميد، ويمكن تخزينه في درجة حرارة ما بين 2 و8 درجات مئوية، ولن يتطلب معدات تبريد كبرى.

وبيّنت أن اللقاح أظهر في المرحلتين الأولى والثانية استجابة مناعية قوية لدى من خضعوا للتجارب السريرية، وتبدأ الخلايا في إظهار رد فعل مناعي بعد 14 يومًا فقط من التلقيح، كما ينتج الجسم أجسامًا مضادة في غضون 28 يومًا.