بعد الإعلان عن تشكيل حكومة يمنية جديدة.. أول تعليق من الأمم المتحدة

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيثس، اليوم الخميس، عن التزام المنظمة بمساعدة الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق.

ووفقا لـ "العربية"، قال جريفيثس إن الأمم المتحدة تحرص على تسوية تعطي اليمنيين حقهم في المواطنة المتساوية.

وأكد المبعوث الخاص التزام منظمة الأمم المتحدة بمساعدة الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية.

وقبل قليل، أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن استيفاء كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع ‎اتفاق الرياض اعتبارًا من اليوم وتوافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء الانتقالي.

وأكد التحالف استمرار دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة ‎الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار وسيتم الإعلان عن الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.

كما أعلن التحالف استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني وتولي قوات التحالف الإشراف على تنفيذ فصل القوات العسكريه في أبين وإعادة انتشارها للجبهات وتولي قوات التحالف الإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارجها