نتنياهو يستعد لزيارة دولة عربية كبيرة.. تفاصيل

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد للقيام بزيارة رسمية إلى الإمارات.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يستعد لانتخابات مبكرة ولزيارة الإمارات يوم 23 الشهر الجاري، وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه ميزانية الدولة، وقد يتم فيه حل الكنيست.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يخطط لاستخدام الزيارة لتوجيه رسالة مفادها بأنه يقود "رحلة تاريخية"، من أجل إسرائيل، بينما منافسه بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي منشغل بـ "سياسات تافهة".

ونقلت الصحيفة عن مسئول في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله إن نتنياهو خطط لإجراء الزيارة إلى الإمارات في الأسبوع الماضي، لكن الزيارة تأجلت لأن جهاز الأمن العام (الشاباك) طلب الحصول على وقت إضافي لتجهيز الاستعدادات الأمنية المرتبطة برئيس الحكومة، وليس الأمر فقط لاعتبارات سياسية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجه رسالة إلى دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني في الثاني من ديسمبر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نتنياهو يعتزم السفر إلى الإمارات خلال ديسمبر المقبل، في زيارة هي الأولى من نوعها.

وأضافت الصحيفة أن الزيارة المرتقبة لنتنياهو تأتي بدعوة رسمية من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يطير نتنياهو إلى الإمارات لأول مرة على متن الطائرة الجديدة "جناح صهيون" المخصصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي والتي تصل كلفتها إلى 750 مليون شيكل (223 مليون دولار).