نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 وفيات و1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، 1,255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 181,405 حالات.

كما سجلت الصحة الإماراتية، 4 حالات وفاة بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 602 حالة وفاة.

وقد أجرت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتيه، 156,425 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

جاء ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع في الإمارات لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و المخالطين لهم و عزلهم