الإمارات.. مشاورات لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، الخميس، أولى مراحل العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنور قرقاش، وبمشاركة أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، عمر النعيمي، وأعضاء اللجنة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

وأشار قرقاش في بداية الاجتماعية إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة، التي يمر بها العالم حاليا من جراء تفشي فيروس كورونا "إلا أنها لم تثنينا عن المضي قدما نحو حماية مكتسباتنا الوطنية واستكمال الجهود التي تبذلها الإمارات وقيادتها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع".

كما أكد: "أن دولة الإمارات بذلت جهودا كبيرا لتعزيز وتطوير الأطر المعيارية والمؤسسية لحقوق الإنسان. كما أن عملية إعداد الخطة الوطنية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان في الدولة بما يتماشى مع السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها الدولة كجزء من رؤية الإمارات 2021".

وذكر أن إطلاق العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية يأتي بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث تحرص اللجنة على مناقشة الآراء ووجهات النظر مع مختلف مكونات المجتمع عند اتخاذ قرار بشأن الخطة النهائية لتعكس رؤية الدولة بدقة".

وختم كلمته بالقول إن اللجنة الوطنية ستستمر خلال الأيام المقبلة في عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الجهات المعنية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.