سياسي سعودي: تصريحات بومبيو بشأن انتهاك الرياض للحرية الدينية موتورة ومغلوطة

وصف عمر عبد الوهاب العيسى، كاتب وناقد ومحلل سياسي سعودي، إعلان بومبيو عن إدراج السعودية و9 دول بملف "انتهاك الحرية الدينية" بأنه بجاحة ووقاحة وافتراء مردود عليه بواقع متناقض يكشفه على سبيل الذكر لا الحصر عدم ذكره لإسرائيل بحرقها للمساجد وحتى الكنائس بفلسطين المحتلة ودول وأنظمة عدة نكلت بالمسلمين ومعتنقي الديانات الأخرى التي يحرم الإسلام قتلهم والاعتداء عليهم كفرنسا وأوروبا الممتد من أيام الاستعمار والمقاصل ومحاكم التفتيش.



وأوضح العيسى، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن الفاتيكان لا يذهب إليه ولا يقيم فيه غير الكاثوليك على عكس السعودية التي يقيم فيها وافدون من جميع الأديان والملل والطوائف ولم تمنع أي وافد من ممارسة طقوسه الدينية في داره، أما إقامة معابد وكنائس فهناك قوانين لكل دولة ارتضته لنفسها ويجب على كل دولة احترام قوانين البلاد.



وقال السياسي السعودي: "فكما نحن نرى قوانين ظالمة في عدة دول، إلا أننا لم نعترض عليها وعلى الآخرين احترام قوانينا ودستورنا".

وأضاف: "وزير الخارجية الأمريكي مايك ⁧‫بومبيو له تصريحات ‬⁩موزونة وأخرى موتورة ومغلوطة وتصريحه الأخير ضد المملكة يتضح منه تملقه للديمقراطيين ومحاولة لإعادة خلط الأوراق في المنطقة لكونهم فازوا بنتيجة التصويت ولم تحسم لهم الرئاسة بعد، مما يعكس واقع تناقضاتهم واللعب على مصالحهم وصراعهم حتى على انتخابات الرئاسة الأمريكية وما صاحبها من عمليات تزوير لا تمثل الديمقراطية التي يتغنوا بها".

وتابع: "والعجيب أن بومبيو وعلى مدار 4 أعوام لم يتحدث عن شئون داخلية سعودية أو بما سمي الحرية الدينية وأتى تصريحه بعد موقف المملكة القوي وردها برفض التطبيع مع إسرائيل على لسان الأمير تركي الفيصل وامتعاضه من تصريح الفيصل المناوئ لمشروعهم الجديد فبدأت محاولات الضغط على السعودية".

واستكمل: "ولو كان بومبيو منصفًا لذكر إسرائيل التي أعلن رئيس وزرائها نتنياهو بأنها دولة لليهود فقط، ولكنها عين المكاييل المختلة وتوظيف الأسس والمبادئ والحقوق كورقة سياسية لا أكثر، حيث سيستمر الإسلام وتعاليمه بالانتشار في العالم مهما حاربوه بشتى الوسائل والطرق والسعودية بلاد القبلة وحاضنة للحرمين الشريفين وأهلها مسلمون ولا ولن يرضوا سوى الإسلام دينًا لهم وعلى أرضهم وهو أمر الله تعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومضى عليه جميع أبناء آل سعود قادة المملكة العربية السعودية".

واستطرد: "ونقول لبومبيو الأبشع من انتهاك الحرية الدينية الموجودة أساسًا لديكم هو القتل بدوافع عنصرية كقتل السود واضطهادهم في أمريكا جهارًا ليلًا ونهارًا منذ تأسيسها وصولًا لعهد ترامب وسجلاتكم في انتهاك الحريات الدينية وحقوق الإنسان بدوافع دينية وعرقية وعنصرية موجودة لديكم منذ القدم وفي تزايد دائم".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن إدراج السعودية و9 دول "مثيرة للقلق" بملف "انتهاك الحرية الدينية".