بوتين يشارك غدًا في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى

يُشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا /الجمعة / في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى لمناقشة قضايا مكافحة "كورونا" المستجد وقضايا التكامل بين الدول الأعضاء.
وذكر بيان للرئاسة الروسية(الكرملين) أن الاجتماع سيبحث في الجوانب المختلفة لأنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ، بما في ذلك التصدي المشترك لانتشار عدوى فيروس كورونا.
وأضاف أن القادة سيناقشون أيضًا الاتجاهات الإستراتيجية لتطوير التكامل الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025، وقضايا التعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء الأجانب الرئيسيين للاتحاد الاقتصادي الأوراسي واتخاذ قرارات لتوسيع عمل سوق الاتحاد الموحد.
يُشار إلى أن المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى يضم رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تأسس مطلع عام 2015، ويضم خمسة بلدان حاليًا وهي روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغزيا.
ن و ر
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