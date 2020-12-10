كندا تطرح الجرعات الأولى من لقاح شركتي فايزر - بيونتك الأسبوع المقبل

ذكرت الحكومة الكندية، أن الجرعات الأولى من لقاح كورونا لشركتي (فايزر - بيونتك) ستطرح في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل، وسيكون اللقاح متاحًا لكل مواطن بحلول نهاية سبتمبر القادم.
وأضافت الحكومة الكندية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، الخميس - أن التطعيمات العامة لجميع المواطنين ستبدأ في أبريل المقبل، بعد تطعيم ذوي الأولوية.
يُذكر أن وزارة الصحة الكندية وافقت أمس على لقاح ضد فيروس كورونا من شركتي "فايزر" و"بيونتك".
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو -أمام البرلمان أمس- "سنشهد بدء وصول 30 ألف جرعة الأسبوع المقبل، وفي الأفق عدد أكبر بكثير، لأننا سنواجه شتاءً صعبًا".
وجاء في الخطة التي أعلنتها الحكومة أمس أن كندا الآن "في وضع جيد يمكنها من تطعيم سكانها بالكامل في 2021"، في حين أشار بيان منفصل من وزارة الصحة إلى أن حملة التطعيم قد تستكمل بنهاية سبتمبر القادم.
وتعد كندا الدولة الثالثة، بعد بريطانيا والبحرين، التي تعطي الضوء الأخضر للقاح شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية.
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