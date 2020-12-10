تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذة المناطق

اصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم تحذيرا شديد اللهجة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات الدير بني مالك ، والريث ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد اصدر تقريره المناخي للحالة المتوقعة خلال فصل الشتاء على المملكة لهذا العام.

ومن المتوقع هطول الأمطار بأقل من المعدل على معظم مناطق المملكة بمجمل فترة فصل الشتاء وفق لتقرير الأرصاد السعودية .

وعن درجات الحرارة بين التقرير المناخي أن هذا العام أعلى من المعدل الطبيعي على شمال غرب وغرب المملكة، وكذلك شمال وشرق المملكة بمقدار يصل أقصاه إلى (+1) درجة مئوية على الشمال الغربي، بينما تكون الحرارة حول المعدل في فصل الشتاء على وسط وجنوب غرب المملكة وأقل من المعدل على المنطقة الجنوبية بمقدار يصل إلى (-1) درجة مئوية.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض الحالات المناخية الشديدة والتي يطلق عليها علميًا بالحالات المتطرفة تشمل موجات البرد أو امطار غزيرة وتساقط الثلوج.

وبين التقرير أن هذه الحالات لا تظهر فيه مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) والتي تبث في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد.

التقرير شمل توقعًا لأشهُر فصل الشتاء (ديسمبر، يناير، فبراير) وأهم الملامح المناخية لفصل الشتاء خلال 35 عامًا الماضية.