أنباء عن إطلاق سراح روسيين محتجزين في العاصمة الليبية

قال مصدر أمني بمطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس إن طائرة خاصة روسية ستصل إلى المطار، في غضون ساعات، اليوم الخميس، لنقل مواطنين روسيين محتجزَيْن منذ مدة لدى إحدى ميليشيات حكومة الوفاق وفقاص لوكالة "إرم نيوز" الإماراتية.

وأضاف المصدر في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الطائرة التي انطلقت من روسيا ستصل خلال ساعات لمطار العاصمة الليبية بضاحية جنزور.

ووفقا للمصدر، فإن الطائرة ستقوم بنقل المواطنَيْن الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان المحتجزين لدى ميليشيا الردع منذ عام 2019 بتهمة التدخل في الشأن الليبي.

يشار إلى أن بيانات صادرة عن حكومة الوفاق أشارت إلى أن اعتقال الروسي مكسيم شوغالي (54 عاما) ومترجمه سمير سيفان جاء على خلفية اجتماع سري عقده مع سيف الإسلام القذافي الذي وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم الحرب.

ويعمل الروسيان مع مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية، وهي منظمة تأسست في العاصمة موسكو، بهدف حماية المصالح الوطنية للاتحاد الروسي.