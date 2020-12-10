سعر AirPods Max‏ في السعودية ومواصفات السماعات ومتطلبات تشغيلها

سعر AirPods Max‏ في السعودية ،الآيربود هي سماعات لاسلكية تعمل بشكل تلقائي عن بعد، وليس فيها أسلاك ولا تحتاج إلى توصيل مباشر للهاتف كما المتعارف، تم صناعة الـ AirPods من قِبل شركة آبل Apple في عام 2016 تحديدا 19 ديسمبر والتي تستخدم كسماعات بلوتوث مع جميع أجهزة آبل، كما يمكن تشغيلها عن طريق النقر فقط بفضل جوانبها الحساسة للمس، والآيربود له حواس ذكاء أصطناعي لتعرف متى توضع السماعة أو لا لتوقف الموسيقى أو ليعاد تشغيلها عند وضع المستخدم في أذنيه أو عند نزعها، ونحن هنا بصدد التعرف على سعر AirPods Max‏ في السعودية ومعرفة صفاته بشكل كامل.

تأتي سماعة ايربود ماكس بوزن 384.8 جرام. شريحة السماعات Apple H1 في سماعات الرأس. يوجد 8 ميكروفونات لخيار إلغاء الضوضاء، و 3 لإلتقاط الصوت. 4 مستشعرات وهما مستشعر بصري، مستشعر لوضعية الرأس، ومستشعر للحافظة، مقياس التسارع وآخر جيرسكوب. الجهاز به ميزة إلغاء الضجيج ومحرك ديناميكي لشفلفية الصوت مع خاصية التتبع الديناميكي. يمكن التحكم في السماعات عن طريق: التدوير للتحكم في مستوى الصوت، والضغط مرة للتشغيل أو الإيقاف أو للرد على المكالمات، الضغط مرتين للوصول للمقطع التالي، والضغط ثلاث مرات للرجوع للمقطع السابق. بطارية آيربود ماكس قوية جدا حيث يمكن أن يصل ساعات تشغيلها ( سماع الأغاني أو الأفلام – التحدث ) إلى 20 ساعة بشحنة تصل إلى 5 دقائق فقط. يمكن حفظ السماعات في Smart Case ليطول من عمر البطارية عن طريق موصل Lightning. اتصال الآيرباد بوكس Bluetooth 5.0 .

سماعات الأيربود .

. حافظة الـ Smart Case.

كابل يو اس بي C Lightning .

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ما هي مواصفات AirPods Max‏محتويات علبة AirPods Max‏سعر AirPods Max‏ في السعودية

يبلغ سعر سماعات الآيربودز ماكس في السعودية إلى 2.649 ريال سعودي وهو متوافر باللون الوردي والأسود والأبيض والأزرق.

ما هي متطلبات تشغيل سماعات ايربود ماكس

أجهزة iPhone والآيبود تاتش تعمل بإصدار iOs.

والآيبود تاتش تعمل بإصدار iOs. أجهزة آيباد تعمل على إصدار iPadOS.

أجهزة Apple Watch التي تعمل بإصدار watchOS.

التي تعمل بإصدار watchOS. أجهزة Mac التي تعمل بإصدار macOS.

التي تعمل بإصدار macOS. اجهزة تلفاز آبل التي تعمل بإصدار tvOS.

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دور AirPod Max‏ نحو البيئة