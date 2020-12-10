قرض منصة سلفة بدون تحويل الراتب وموافقة فورية خلال 15 دقيقة

قرض منصة سلفة بدون تحويل الراتب يأتي ضمن أسرع الحلول التمويلية المتاحة للعملاء في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي فوري دون الحاجه إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل بالإضافة إلى سرعة أعطاء الموافقة الفورية على طلب المنتج خلال 15 دقيقة فقط من إرسال طلب التمويل،وتعتبر منصة سلفة أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما تقدم حلول تمويلية سريعة ومتميزة بتقنية مالية حديثة حيث أدركت سلفة حاجة العملاء في المملكة إلى تمويل شخصي طارئ لذلك تعمل منصة سلفة على سرعة أعطاء الموافقة الفورية على طلب التمويل بالإضافة إلى سرعة إيداع قيمة التمويل في حساب العميل لدي منصة سلفة.

في البداية يقوم العميل بتحديد مبلغ التمويل الذى يرغب فيه وبعد ذلك يقوم بتحديد فترة السداد المناسبة له والتي تتماشى مع إلتزماته المالية الأخرى. بعد ذلك يقوم العميل بتعبئة النماذج المطلوبة للتمويل واملأ جميع البيانات المطلوبة والخاصة بالمتقدم ورفع الوثائق الداعمة لتلك البيانات. بعد أن يتم الموافقة على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة يتم إيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي الخاص بالمتقدم لدي منصة سلفة الإلكترونية.

خطوات الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفةقرض منصة سلفة بدون تحويل الراتب

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي سريع للأفراد دون الحاجه إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم،كما يمكن أن تبدأ مبلغ السلفة من 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي وذلك بخيارات للسداد عديدة وأقساط مجدولة تناسب جميع الإلتزامات المالية للعميل،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب قرض منصة سلفة بدون تحويل الراتب.

قرض شخصي مصمم طبق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تقدم منصة سلفة الإلكترونية هامش ربح تنافسي. يتميز تمويل منصة سلفة الإلكترونية أنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. توفر منصة سلفة تمويل شخصي سريع بفترات سداد سهلة وأقساط مجدولة. إيداع فوري وسريع لمبلغ التمويل في حساب العميل لدي منصة سلفة.

رابط التقديم على القرض الشخصي بدون تحويل الراتب والمستندات المطلوبة

يمكن للعملاء التقديم على طلب الحصول على القرض الشخصي الفوري المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من منصة سلفة وتعبئة نموذج طلب التمويل واملأ جميع البيانات المطلوبة ورفع المستندات الداعمة لتلك البيانات، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على تلك الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من سلفة.

تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم.

يقوم العميل بتعبئة النماذج المطلوبة للحصول على تمويل المرابحة.

رفع جميع الأوراق والمستندات الخاصة بوظيفة المتقدم.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم من المواطنين السعوديين. عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة. الراتب الشهري للمتقدم يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي. مدة الخدمة في العمل يشترط ألا تقل عن ستة أشهر وذلك عند التقدم بطلب التمويل.

شروط الاستفادة من تمويل سلفة