على باباجان: أردوغان أصبح على نفس السفينة مع زعماء المافيا

جدة - نرمين السيد - وقال على باباجان إن "الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أصبح فى نفس السفينة مع زعماء العصابات والمافيا والانقلابيين المسؤولين عن انقلاب 28 فبراير 1997". وأضاف باباجان وفقا لصحيفة "أحوال" التركية": "على لسان أردوغان أكمام وقيود بحيث بات لا يستطيع نطق كلمة دون إذن من شريكه الصغير (دولت بهجلى، حزب الحركة القومية)، مشيرا إلى أن أردوغان ضحى بأصدقائه الذين بلغت صداقته معهم 40 عامًا والذين انطلق معهم حتى لا يفقد فرحة الشريك الصغير الذى التقى به فى الطريق، وفق تعبيره.

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