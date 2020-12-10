بعد عام احتجاز.. الوفاق الليبية تطلق سراح مواطنين روسيين

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن حكومة الوفاق الليبية أفرجت عن مواطنين روسيين اثنين كانا محتجزين في ليبيا منذ العام الماضي.

ووفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أعلن مسؤول روسي إطلاق سراح مكسيم شوجالي وسامر سويفان، الروسيين العاملين في مؤسسة حماية القيم الوطنية المحتجزين لدى مليشيا الردع في ليبيا منذ العام الماضي.

ونقل موقع قناة تلفزيون 218 الروسي عن مصدر أمني قوله إن طائرة روسية خاصة وصلت إلى مطار معيتيقة لنقل المواطنين الروسيين بعد خروجهما من سجن مطار معيتيقة ونقلهما إلى فيلا في العاصمة طرابلس.

ونقل عن مصدر ليبي أن طرابلس لم تتقدم بأي مطالب لروسيا أثناء عملية إطلاق سراح المواطنين الروسيين.

كما أشارت وكالة "سبوتنيك" إلى تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إطلاق سراح الروسيين شوجالي وسويفان، المحتجزين في ليبيا منذ مايو 2019 ، وهما الآن متوجهان إلى روسيا.

قال بوغدانوف، اليوم الخميس:"نعم، أطلق سراحهما. الآن في طريقهما إلى ديارهما".

وأشار إلى أنه يمكن للروسيين الوصول مبدئيًا إلى روسيا مساء الخميس.

وجدير بالذكر انه ىم اعتقال المواطنين الروسيين في ليبيا في مايو 2019. وزعم رئيس دائرة المباحث الجنائية التابعة للنائب العام الليبي أن الروس احتجزوا في طرابلس لمحاولتهم التأثير على الانتخابات المقبلة، بينما نفى الجانب الروسي هذه المزاعم.