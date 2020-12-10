"طيران الخليج" تحصل على تصنيف 5 نجوم في معرض FTE-APEX الافتراضي

حصلت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - على تصنيف خمس نجوم في معرض FTE-APEX الافتراضي لمستقبل تجربة السفر، والذي عقد في الفترة من 8 – 9 ديسمبر الجاري.

وشهد هذا الحدث الاجتماع الافتراضي لكبرى شركات الطيران من جميع أنحاء العالم للإعلان عن إحدى أكثر جوائز التصنيف الرسمية المرتقبة في هذا المجال، حيث يعتمد برنامج التقييم على اختيار وآراء المسافرين فقط وفق ماذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

ويعد هذا إنجازًا كبيرًا للناقلة الوطنية، حيث أنها حصلت على تقييم أربع نجوم من نفس المعرض في العام 2019، وهو ما يدل على نجاح استراتيجيتها التجارية والتشغيلية وتطويرها المستمر لخدماتها ومنتجاتها.

ويقيس نظام APEX لتصنيف الطيران الرسمي آراء المسافرين المحايدة واختياراتهم من خلال شراكة APEX مع TripIt from Concur ؛ أكثر تطبيقات تنظيم السفر تقييمًا في العالم.

وقد تم تصنيف أكثر من مليون رحلة من قبل المسافرين لحوالي 600 شركة طيران من جميع أنحاء العالم باستخدام تصنيف النجوم الخماسي لـ APEX؛ والذي تم تدقيقه بواسطة شركة تدقيق خارجية مستقلة.

وكان حفل توزيع الجوائز قد أقيم خلال معرض FTE-APEX الافتراضي؛ أكبر معرض لتجربة السفر في صناعة الطيران، وهو المعرض الحصري للخبراء وصناع القرار فيما يتعلق بالارتقاء بتجربة المسافر. المعرض يعمل على جذب ممتهني صناعة الطيران، بمن فيهم الممثلين عن أكثر من 100 شركة طيران في العالم؛ وهو يعرض بشمولية التقنيات والخدمات والمنتجات المتعلقة بالناقلات الجوية.

وبهذه المناسبة قال القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج الخبر السار : " فريق طيران الخليج بأكمله فخور بأن يؤتي ثمار جهوده الحثيثة في خضم عامًا كان صعبًا على الجميع. لقد قيّم ملايين المسافرين حول العالم طيران الخليج، ويشرفنا أن يتم تصنيفنا من قبلهم بفئة الخمس نجوم. APEX هي منظمة ذات سمعة طيبة ولها نظام تصنيف موثوق ومعمول به، تم تصنيف شركة طيران الخليج من خلاله كشركة طيران رئيسية بناءًا على عدد من العوامل المتعلقة بتجربة السفر. لم نتوقف عن الطيران في العام 2020، ولن نتوقف عن جهودنا في تطوير منتجاتنا وخدماتنا لنصبح شركة الطيران الفضلى والأفضل في فئتنا لدى عملائنا".

ويأتي هذا التصنيف في مرحلة هامة في تاريخ طيران الخليج، حيث تحتفل الناقلة الوطنية في العام الجاري 2020 بذكرى تأسيسها السبعين.

وذكرت الوكالة البحرينية ان الطائرات المتوقع انضمامها قريبًا ستضمن للناقلة حفاظها على أحدث الأساطيل في المنطقة، مع استمرار تطوير طيران الخليج لاعتماديتها، والالتزام بمواعيد رحلاتها، ومنتجاتها، وجودة خدماتها.