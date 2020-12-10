الأمم المتحدة تحذر من جائحة أكبر من وباء كورونا

أعلن رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لدى تسلمه جائزة نوبل للسلام، أن نحو 270 مليون شخص في جميع أنحاء العالم - أي ما يعادل عدد سكان ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا مجتمعة - يقفون على شفا المجاعة.

وتم الإعلان عن الفائز بالجائزة لعام 2020 وهو برنامج الأغذية العالمي، الذي قام بتنسيق الخدمات اللوجستية الطبية أثناء جائحة فيروس كورونا، في أكتوبر.

وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "بسبب العديد من الحروب، وتغير المناخ، والاستخدام الواسع للجوع كسلاح سياسي وعسكري، ووباء عالمي يجعل كل ذلك أسوأ بشكل خطير - حيث يسير 270 مليون شخص نحو المجاعة".

وأضاف بيزلي أن "الفشل في تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص سيؤدي إلى انتشار جائحة الجوع الذي سيضاعف من تأثير كورونا. وإذا لم يكن ذلك سيئا بما يكفي، فمن أصل 270 مليونا، يعتمد 30 مليونا علينا 100٪ من أجل بقائهم على قيد الحياة ".

وبدلا من الاحتفال المعتاد في قاعة مدينة أوسلو أمام كبار الشخصيات بما في ذلك ملك النرويج هارالد، بقي مسؤولو برنامج الأغذية العالمي في روما بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يسافروا إلى أوسلو في مرحلة لاحقة لإلقاء محاضرة نوبل التقليدية.