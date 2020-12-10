بعد الموافقة على صفقة F35.. سياسي فلسطيني: إنجاز تاريخي ليس للإمارات فقط بل للعروبة جمعاء

ثمن السياسي الفلسطيني المستشار زيد الأيوبي، موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع صفقة طائرات F35 للإمارات العربية المتحدة.

وأكد السياسي الفلسطيني في تصريحات خاصة ل صدي البلد ان موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي علي صفقة الطائرات تمثل إنجاز تاريخي ليس للإمارات فقط بل للعروبة جمعاء.

وأوضح الأيوبي ان ما ستمتلكه دولة الإمارات الشقيقة من سلاح سيكون درعا فولاذيا لمستقبل الأمة العربية جمعاء في مواجهة كل التحديات والمؤامرات التي تستهدف النيل من مقدرات العرب.

ولم يتم التصويت لصالح مشروعي قانون كان قد تقدما بهما ديمقراطيان وجمهوري لأجل وقف بيع الأسلحة للإمارات، وذلك بعد تهديد إدارة ترامب بنقضها، في وقت يستمر فيه أعضاء من الحزب الجمهوري في معركة محاولة نقض فوز جو بايدن بالرئاسة.

وفشل مسعى في مجلس الشيوخ في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء لوقف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبيع أسلحة متطورة للإمارات بعد رفض رفاق الرئيس الجمهوريين تشريعين يسعيان لعرقلة صفقة طائرات مسيرة ومقاتلات إف-35 متطورة.

وجاء التصويت على التشريع الأول بواقع 50 صوتا رافضا مقابل 46 مؤيدا وعلى الثاني بواقع 49 صوتا مقابل 47 لصالح الرفض، مما يقضي على فرصة إقرارهما على الأقل لحين وصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى السلطة في 20 يناير كانون الثاني.

وكانت إدارة ترامب أصدرت في وقت سابق من الأربعاء إشعارا رسميا بنيتها نقض التشريعين إذا أقرهما مجلسا الكونغرس، النواب والشيوخ. وانتقد بعض المشرعين الأمريكيين الإمارات لتورطها في حرب اليمن، وكذلك إمكانية أن تثير الصفقة سباق تسلح بين دول الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض في بيان إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي عبر "تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة" بعد إبرام اتفاق سلام بين الإمارات و إسرائيل.