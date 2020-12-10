141 إصابة و10 وفيات.. السعودية تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وذكرت الصحة السعودية أنه تم تسجيل 248 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 10 حالات وفاة.

وحثت الصحة الجميع على الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة السعودية التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد.

وكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظر، قال إن جائحة كورونا لا تزال تبعث على القلق بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لافتا إلى أن هناك بعض البلدان سجلت ارتفاعا في الإصابات والوفيات ومنها إيران وقطاع غزة.

وأضاف أن منظمة الصحة تقدم دعما للبلدان في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هناك أخبارا عن مأمونية 3 لقاحات على الأقل، وتحرص منظمة الصحة العالمية من خلال مرفق "كوفاكس" على توزيع اللقاحات في البلدان بشكل عادل، والتي سيتم تقديمها 20% للمواطنين الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عن طريق الفيديو حول بعثات منظمة الصحة العالمية لبلدان شرق المتوسط لدعم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وشدد على أهمية تتبع المخالطين والتقصي وعلاج الحالات؛ حيث إن اللقاحات ليست الحل السحري، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي واتخاذ جميع التدابير الاحترازية.