اتهام حسان دياب و3 وزراء سابقين في واقعة انفجار مرفأ بيروت

قدم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان الخميس دعوى قضائية تتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.

وبحسب قناة "إل بي سي"، أوضح مصدر قضائي أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيري الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيرًا إلى أنه ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".

ومن جانبه، رفع حزب الله اللبناني دعوى قضائية ضد بهاء الحريري شقيق رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وبحسب موقع "العهد" اللبناني، "استكمل حزب الله مواجهته القضائية لكلّ من حاول النيل من سمعته وساق الافتراءات بحقّه وحمّله المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت".

وقال الموقع إن حزب الله قدم دعوتين الأسبوع الماضي ضد فارس سعيد وموقع "القوات اللبنانية"، اللذان اتهما الحزب بالمسؤولية المباشرة عن الانفجار، قدم حزب الله دعوى جزائية ضد بهاء الحريري للأسباب نفسها، أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.

وقال رئيس تجمّع محامي حزب الله حسين هاشم إنه من المفترض أن يُعيّن القاضي أبو سمرا جلسة يستدعي فيها بهاء الحريري لتبليغه الشكوى.

وأكد أنه سيتمّ تقديم دعوى قضائية أخرى غدًا أو خلال الأيام المقبلة ضدّ شخصية جديدة ساقت الافتراءات بحقّ حزب الله.