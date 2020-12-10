لمحاربة كورونا.. إسرائيل بصدد فرض قيود خلال فترة الأعياد

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تناقش فرض قيود جديدة خلال عيد "الأنوار" (حانوكا) اليهودي، في التجمعات السكنية اليهودية، منها حظر التجمهر ليقتصر على شخصين فقط من نفس العائلة وشل الحركة التجارية اعتبارًا من الساعة الخامسة والنصف عصرًا وحتى منتصف الليل.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة ترغب بفرض هذه القيود ابتداءًا من اليوم.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الحكومية، إن عدد المصابين في إسرائيل هو من أدنى النسب على الصعيد العالمي، وإن القيود المنوي فرضها على الجمهور لن تُطبق اليوم.

وأوضحت القناة، أن بعض الوزراء يعارضون أن تشمل القيود البلدات الخضراء، وأن وزير المالية يُطالب بتقليص القيود لمنع المساس بالتجارة.

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من موجة وبائية مشابهة لتلك الثانية أو أشد خطورة، إذا لم يتم اللجوء إلى تدابير احترازية أكثر صرامة.

ولفتت القناة العبرية، إلى أن مدينة إيلات ومنطقة فنادق البحر الميت تُستثنى من هذه التدابير باعتبارهما جزيرتين سياحيتين.