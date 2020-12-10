البرلمان العربي: قضايا حقوق الإنسان مسألة وطنية ولا يجب استخدامها كذريعة للتدخل في الدول العربية

أكد البرلمان العربي أن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية هى مسألة وطنية داخلية، مشددا على رفضه التام لاستخدامها كذريعة أو مدخل للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي اليوم "الخميس" خلال اجتماع خاص للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان خصصته للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك بمشاركة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي.

ودعا البرلمان العربي إلى تضافر الجهود العربية والدولية من أجل إعمال وترسيخ الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على كل المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يعزز السلم والأمن الدوليين ويحاصر العنصرية والطائفية والفكر المتطرف.

وأكد البرلمان العربي على ضرورة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية باعتبارها ركيزة أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية العربية وتحقيق التنمية المستدامة بها.

وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية بإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم وتوفير الحماية اللزمة والضرورية لهم.

وأعلن البرلمان العربي أنه يولي أهمية كبيرة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث أقر مبادرته تحت مسمى (العقد العربي لحقوق الانسان 2020-2030 ) والتي تم إقرارها في يونيو عام 2020، تأكيدا للدور الهام والفعال للبرلمان العربي في دعم حقوق الإنسان خلال السنوات العشر المقبلة.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أطلق البرلمان العربي "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان" الذي أقره في جلسة يونيو 2020 ، ليكون داعما ومساندا لعمل البرلمانيين العرب في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي واتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات في العالم العربي.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي قد عقدت اجتماعا لها اليوم برئاسة النائب يوسف رحمانية رئيس اللجنة ، وبحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، حيث اعتمدت البيان السابق والذي تلاه رئيس البرلمان، كما تم إطلاق "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان"، و"العقد العربي لحقوق الإنسان".

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في كلمته خلال الاجتماع، حرص البرلمان على تعزيز وصون حقوق الإنسان في الدول العربية ومعالجة هموم ومشاكل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة عدم استخدام هذه الملفات للابتزاز من قبل أطراف خارجية .