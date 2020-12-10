نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجددًا.. الجامعة العربية تطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت الجامعة العربية، اليوم الخميس، مجددًا إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويذكر أن قواعد القانون الدولي الإنساني، تنص في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.

وقد دعت القوى الوطنية الفلسطينية في رام الله والبيرة، إلى توسيع حملات الإسناد للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالمسيرات أو الوقفات والاعتصامات اليومية في مراكز المدن وأمام الهيئات الدولية.

وطالبت القوى في بيان صدر عقب اجتماعها، اليوم السبت، بتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ضحايا سياسات الموت والإرهاب الاحتلالي.

ودعت القوى إلى إحياء يوم الأسير الذي يصادف في 17 أبريل(نيسان) من كل عام بأوسع مشاركة جماهيرية وشعبية "وليكن يوماً كفاحياً على نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال على مداخل المدن وبوابات السجون وفاءً لتضحيات الحركة الأسيرة.

واعتبرت القوى، الجمعة المقبل، يوماً للتصعيد الميداني في كافة نقاط التماس مع الاحتلال انتصاراً للأسرى وتحدياً لإجراءت الاحتلال.

كما دعت القوى إلى توسيع حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال بكل أشكالها مع قرب شهر رمضان المبارك، وتفريغ الأسواق الفلسطينية من بضائع المحتل.