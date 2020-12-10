مواصفات هاتف Huawei P Smart 2021 وسعره المتوقع في السعودية

Huawei P Smart 2021 قامت شركة هواوي بالإعلان عن هاتفها الجديد في الفئة المتوسطة تحت اسم Huawei P Smart 2021 مع شاشة بدون حواف تقريبًا بها ثقب في أعلى منتصفها للكاميرا الأمامية، ويستخدم الجهاز نظام الاندرويد 10، يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية تدعم التصوير بجودة الـ 4K، مع مستشعر بصمة في المكان المثالي على زر التشغيل، كما تأتي بطارية الهاتف 5000 ملّي أمبير تدعم إمكانية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات هاتف Huawei P Smart 2021 وسعره في السعودية والخارج.

مواصفات هاتف Huawei P Smart 2021

يحتوي هاتف Huawei P Smart 2021 على العديد من المواصفات كالتالي:-

يدعم الهاتف إضافة شريحتين Nano SIM. دعم الهاتف اضافة كارت ميموري لزيادة المساحة. يأتي وزن الهاتف 206 جرامًا، مع طول 165.7 مم، و عرض 76.9 مم، و سُمك 9.3 مم. تأتي شاشة الهاتف من النوع IPS LCD كابستيف والتي تستجيب لأكثر من لمسة في الوقت ذاته، مع دعم لـ 16 مليون، وهي نفس نوع شاشة Xiaomi Redmi Note 9 Pro، بمقاس 6.67 بوصة. يعمل الهاتف بنظام الاندرويد من الإصدار 10، مع واجهة المُستخدم Emotion UI 10.1. يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من النوع Hisilicon Kirin 710A مع دقة تصنيع 14 نانو (أربع أنوية Cortex A73 بسرعة 2.0 جيجا هرتز لكل نواة، و أربع أنوية Cortex A53 بسرعة 1.7 جيجا هرتز لكل نواة)، مع شريحة معالجة الرسوميات Mali G51 MP4. يدعم الهاتف ذاكرة تخزين طويلة المدى بمساحة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة رام بمساحة 4 جيجا بايت يدعم الهاتف شبكات الواي فاي على الترددات b/g/n، كما يدعم الهاتف نظام الـ Wi Fi Direct؛ لنقل الملفات من وإلى الهاتف، مع دعم لإمكانية إنشاء نقطة اتصال. يدعم الهاتف نظام الـ Bluetooth من الإصدار الـ 5.1، مع دعم للـ A2DP. يدعم الهاتف نظام تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، مع A-GPS، و Glonass، و BDS. يدعم الهاتف منفذ الشحن من النوع USB Type C، مع دعمه أيضاً لخاصية الـ USB On The Go التي تمكّن الهاتف من التعرّف على أجهزة اليو إس بي. يدعم الهاتف مستشعر البصمة في جانب الهاتف (مدمج بزر التشغيل)، مع دعم المستشعرات أخري مثل التسارع و التقارب و والبوصلة والدوران. يتوفر من الهاتف اللون الذهبي، والأخضر، والأسود. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف، حيث تكون الكاميرا الأولى عادية Wide بدقة 48 ميجا بكسل، وتأتي الكاميرا الثانية واسعة Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة f2.4، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة f2.4، وتأتي الكاميرا الرابعة كاميرا عزل Depth بدقة 2 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة f2.4، وبالإضافة الي فلاش ليد فردي. تأتي كاميرا الهاتف الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة f2.0، و هي تدعم وضع الـ High Dynamic Range، وتسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل على سرعة 30 لقطة في الثانية. تعمل بطارية الهاتف 5000 ملّي أمبير من نوع الليثيوم بوليمر الغير قابل للإزالة، وهي تدعم إمكانية الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

سعر الهاتف Huawei P Smart 2021

سوف نتعرف على أسعار هاتف Huawei P Smart 2021 كالتالي:-