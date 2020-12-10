المفوضية الأوروبية: نستعد لبريكست بدون أى اتفاق مع بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين، قد اتفقا على تمديد مفاوضات بريكست حتى يوم الأحد المقبل، وذلك بعد قمة جمعت بينهما أمس الأربعاء، فى بروكسل استمرت ثلاث ساعات ومعدات الطريق لتحرك إضافى دراماتيكى من المفاوضات.

جدير بالذكر أن المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، تنتهى فى 31 ديسمبر الجارى، وستحتاج المملكة المتحدة وأوروبا إلى اتفاق تجارى لتنظيم العلاقات بينهما أو ستكون هناك فوضى اقتصادية.