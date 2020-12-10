ماكرون: ملتزمون بالدفاع عن سيادة الاتحاد الأوروبى واستقرار شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، "ملتزمون بالدفاع عن سيادة الاتحاد الأوروبى واستقرار شرق المتوسط".

وأدى تحرك تركيا فى أواخر نوفمبر الماضى، بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها فى تهدئة التوتر لكن مسؤولين ودبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى قالوا إن "القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد فى تركيا" شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.

ودعا رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، الذى يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضى إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر" من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.

وقالت فرنسا والبرلمان الأوروبى إن الوقت حان لمعاقبة تركيا عضو حلف شمال الأطلسى التى ينظر إليها فى بروكسل على أنها تؤجج الخلاف بشأن الغاز من أجل سياسات داخلية.