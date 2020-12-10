أول تعليق من حسان دياب بعد اتهامه في قضية انفجار مرفأ بيروت

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، عن صدمته من اتهامه في قضية انفجار مرفأ بيروت.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أصدر دياب بيانا قال فيه: "إن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف: "كما يستغرب رئيس الحكومة هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".

وفي وقت سابق من اليوم، قدم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان الخميس دعوى قضائية تتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.

وبحسب قناة "إل بي سي"، أوضح مصدر قضائي أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيري الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيرًا إلى أنه ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".