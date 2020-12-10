نتنياهو يستدعي السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة لتغييره

استدعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، لمناقشة قرار تعيين الأخير بمنصب السفير في واشنطن أيضًا، والذي يرغب نتنياهو تغييره.

ونقل موقع "والاه" العبري، عن مصادر رفيعة المستوى قولها إن نتنياهو "يعيد دراسة التعيين، الذي صادقت عليه الحكومة وسيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أسابيع تقريبًا".

وأضاف الموقع أن نتنياهو معني بتعيين وزير الطاقة الحالي، يوفال شطاينيتس، في أحد المنصبين، ولكن الأمر متعلق بموافقة إردان، الذي ستكون له الأولوية بأن يختار المنصب الذي يريد أن يتولاه.

وفي حال قرر إردان تولي منصب السفير في واشنطن، فإنه يتوقع أن يُعين شطاينيتس مكانه في منصب السفير بالأمم المتحدة.