بعد دفع الغرامة.. الجيش الليبي يطلق سراح السفينة التركية المحتجزة

أعلن الجيش الليبي، اليوم الخميس، الإفراج عن السفينة التركية المحتجزة، التي ترفع علم جامايكا، وذلك بعد دفع غرامة لإبحارها في منطقة محظورة.

ووفقًا لصحيفة "الوسط" الليبية، قال المتحدث باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إنه تم إطلاق السفينة "مبروكة"، التي ترفع علم جامايكا، بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها.

وأضاف "المسماري"، في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عن السفينة مقابل "دفعهم غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق، أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها".

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن، الاثنين، اعتراض واحتجاز باخرة شحن تجارية تركية تحمل علم جامايكا وتحمل اسم "مبروكة".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، عن إدانتها لاحتجاز السفينة، ودعت الجيش الليبي إلى السماح للسفينة باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا.

وحذرت الخارجية التركية من انتقام محتمل بخطوات فورية .

ورد المسماري في حينه قائلا إن السفينة "دخلت منطقة محظورة"، معتبرا أن "البيان التركي يحمل غطرسة غير مقبولة​​​​​​​".