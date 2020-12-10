قرار جديد من الإمارات في استيراد البيض والأبقار والأغنام من مصر

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات إعادة اعتماد استيراد بيض التفريخ وبيض المائدة والكتاكيت واللحوم المصنعة من الأبقار والأغنام والماعز والدواجن، بالإضافة إلى إعادة استيراد الأبقار والأغنام الحية، من مصر، وذلك ضمن إستراتيجيتها لتعزيز استمرارية سلاسل توريد الغذاء والتوسع في عدد الأسواق المعتمدة للتصدير للدولة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" فإن القرار يأتي بناء على مجموعة من الاجتماعات الافتراضية المتبادلة مع وزارة الزراعة والجهات المعنية عن الرقابة على الغذاء في مصر، إضافة لاعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عددا من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض إنفلونزا الطيور.

وقررت الوزارة رفع الحظر عن استيراد الطيور الحية الداجنة من دولة المجر على خلفية استقرار الأوضاع الصحية، وانتهاء البؤرة المرضية لإنفلونزا الطيور وفقا لإخطار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية“.