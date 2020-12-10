إسرائيل تسجل 9 وفيات و2285 إصابة جديدة بـ كورونا في البلدات العربية

سُجّلت إسرائيل 9 حالات وفاة و2,285 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي اليوم الخميس.

وقالت الهيئة العربية للطوارئ أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا لغاية، اليوم الخميس، الساعة 07:00 في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، بلغ 59,068 مصابًا من 350,903 إصابة في البلاد، وبهذا تواصلت نسبة الإصابات في البلدات العربية في الارتفاع وبلغت 16.8% من مجمل عدد الإصابات في البلاد.

ومنذ مطلع الأسبوع الحالي، سجل ارتفاع في عدد الإصابات في الناصرة، إذ بلغ 268 إصابة جديدة، تليها سخنين 268 وشفاعمرو 215 وطمرة 187 وأم الفحم 171 ويافة الناصرة 115 ودالية الكرمل 107 وكفر قاسم 106، وكذلك في كفر مندا 100 إصابة جديدة.

واستمر الارتفاع في عدد الحالات النشطة في البلدات العربية وبلغ 5,975 حالة مع تسجيل ارتفاع بـ400 حالة نشطة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، سجل 9 حالات وفاة، وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 406 وفاة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ25 وفاة لذات الفترة وبلغ مجمل عدد الوفيات في البلاد 2,932، وبهذا ارتفعت نسبة الوفيات في البلدات العربية بـ13.9% من مجمل عدد الوفيات في البلاد.

وارتفع عدد الحالات الخطرة والخاضعة للعلاج تحت أجهزة التنفس الاصطناعي في البلدات العربية إلى 31 حالة من مجمل 101 حالة في البلاد لتشكل ما نسبته 30.7% من مجمل الحالات الخطرة، تنضاف إلى ذلك 81 حالة خطيرة من بين 201 حالة على مستوى البلاد.

يشار بالذكر إلى وجود عدد كبير من البلدات العربية في الدائرة الحمراء، فوفق التعريف هناك 25 بلدة في الدائرة الحمراء وهي: طمرة، سخنين، طلعة عارة، عبلين، يافة الناصرة، كفر كنا، دالية الكرمل، البعينة نجيدات، كفر كنا، كعبية طباش حجاجرة، الرامة، شعب، دير الأسد، طرعان، كابول، شفاعمرو، جلجولية، أبو غوش، الناصرة، عيلوط، البقيعة، زيمر، جديدة المكر، كفر مصر وسولم.