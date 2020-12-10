قتلى وجرحى جراء انفجار عنيف يستهدف مرتزقة موالين لتركيا في رأس العين السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بوقوع انفجار قوي بسيارة مفخخة، استهدفت حاجزا لـ”الشرطة المدنية الموالية لتركيا" عند المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين "سري كانييه".
وأسفر الانفجار عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة الموالين لتركيا والمدنيين المتواجدين في المنطقة.
وتخضع مدينة رأس العين لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن مناطق "نبع السلام" في ريف الحسكة.
وفي سياق أخر، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انتشار مجهول الأسباب للقوات التركية على طريق حلب – اللاذقية الدولي، تزامنا مع استنفار للقوات التركية تشهده منطقة سلة الزهور بريف جسر الشغور.
وكان المرصد المرصد السوري قد رصد في 3 ديسمبر الجاري انتشارًا للقوات التركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي M4 بغية تمشيطه، بالتزامن مع دخول تعزيزات عسكرية تركية من معبر كفرلوسين نحو النقاط التركية المنتشرة ضمن منطقة خفض التصعيد.
وبدأت القوات التركية في الانسحاب من ثلاث نقاط عسكرية جديدة محاصرة لها ضمن مناطق سيطرة قوات الجيش السوري.
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