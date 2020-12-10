اتفاق تعاون بين اتحاد الصناعات الإسرائيلية ومكتب أبو ظبي للاستثمار

وقع اتحاد الصناعات الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على اتفاق تعاون مع أحد أكثر المؤسسات الاقتصادية الريادية والمؤثرة في دولة الإمارات وهو مكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO)، وجرى التوقيع في اطار الزيارة للبعثة الإسرائيلية الرسمية الأولى إلى دبي التي نظمها معهد التصدير الإسرائيلي بالتعاون مع بنك هبوعاليم.

مكتب أبو ظبي للاستثمار يعتبر أحد أكثر المؤسسات الاقتصادية المؤثرة في الإمارات، وهو ممول يعشرات مليارات الدولارات.

وقال طارق بن هندي، مدير مكتب أبو ظبي للاستثمار في حديثه مع "يسرائيل هيوم": "إننا بشكل طبيعي نهتم بالتكنلوجيا الزراعية والمياه، لكن بطبيعة الحال، نهتم أيضًا بموضوع السايبر والتطور التقني عموما" وبرأيه أن "الامارات هي بوابة الإسرائيليين الى العالم العربي كله".

وبخصوص الدول التي لا زالت تعادي إسرائيل، قال: "الإمارات نفسها هي سوق كبير وجديدة. العالم العربي كله عائلة واحدة. لا يجب أن ننظر الى اليوم، نحن نعيش في واقع متغير وكل الوقت تفتح أسواق جديدة".

وذكرت "يسرائيل هيوم" أن مكتب أبو ظبي للاستثمار مطلع جيدًا على التكنلوجيا التي تنتجها الشركات الإسرائيلية الدولية والرائدة ويؤمنون أن هناك المزيد من التكنلوجيا الإسرائيلية الواعدة التي يمكن الاستثمار بها وتطويرها.

الاتفاق الموقع يسعى الى خلق تعاون تجاري بين مستثمرين ومصالح تجارية إسرائيلية مبتكرة تسعى للاندماج في الاقتصاد المحلي. مكتب الاستثمار الإماراتي يعرض عددًا متنوعًا من البرامج الموجهة للشركات الإسرائيلية، تشمل حوافز مالية وشراكات بين القطاعين العام والخاص.