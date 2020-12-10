نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب معلومات سرية عن منشآت عسكرية بالسويد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عثر جهاز المخابرات السويدي (سابو)، اليوم الخميس، على معلومات سرية عن منشآت عسكرية منشورة على الإنترنت.

وبحسب موقع راديو السويد الإلكتروني، فتحت المخابرات السويدية تحقيقًا مع رجلين يشتبه بنشرهما كمية كبيرة من تلك المعلومات داخل منتدى إلكتروني سري.

وأكدت المخابرات السويدية، أن المعلومات مهمة وحساسة، لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية، بغية الحفاظ على سرية التحقيقات الأولية.

وكان المدعي العام ماتس يونغكفيست، قال: "نعم أستطيع أن أؤكد أن هناك تحقيقات جارية ضد هؤلاء الأشخاص. ولكن هناك سرية ما قبل المحاكمة يجب أن أحافظ عليها"، مؤكداً صعوبة التحقيق في القضية بسبب وجود معلومات ضخمة مسربة يجب فحصها ومراجعتها، بالإضافة إلى انخراط العديد من السلطات في القضية.