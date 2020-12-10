رئيس أذربيجان يكشف دور تركيا في المعركة ضد أرمينيا بـ قره باج

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن طائرة بيرقدار المُسيّرة التركية، أحدثت تغييرًا كبيرًا في المعارك ضد أرمينيا، وكان لها دور في الانتصار في قره باج، معلنًا بصراحة مشاركة أنقرة المباشرة معه في القتال.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي مشترك بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وأضاف: "إذا تخلت الإدارة الأرمينية عن مزاعمها التي لا أساس لها، فستتمكن من حجز مكان لها في منصات التعاون المختلفة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة".

ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يحق لأي دولة اعتبار قره باج منطقة مستقلة عبر قرار يصوّت عليه برلمانها.

وأضاف أردوغان أنه لا يمكن لأحد أن يقرر الاعتراف بقره باج كدولة ويمرر ذلك عبر برلمانه، موضحا أن الرئيس الأرميني لم يقدم على ذلك، ولكن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال لا يعلم معنى السياسة ولا الدبلوماسية.

ولفت الرئيس التركي إلى أن مماطلة مجموعة مينسك في حل أزمة قره باج فاقمت مأساة الشعب الأذربيجاني.

وزعم أن مشكلته مع الحكومة الأرمينية، ولا يضمر سوءًا للشعب الأرميني، مضيفا أن بلاده بها أكثر من 100 ألف مواطن من أصول أرمينية.